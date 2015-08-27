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    ​РЦГЭ сделал предупреждение в связи с проблемой мутной воды

    Зияддин Кязимов: Проблема возникает по причине не привлечения водоуправлениями на территорию участковых врачей при проведении ремонтных работ

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ "В результате анализа питьевой воды, взятой на территории Баку и в различных районах республики, выявлены факты несоответствия качества установленным стандартам".

    Об этом в заявлении Report отметил завотделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии (РЦГЭ) Минздрава Азербайджана Зияддин Кязимов.

    По его словам, несмотря на отсутствие в воде бактериологического загрязнения, бывают проблемы с мутностью: "Во взятых нами образцах мы выявляем мутность. Проблема возникает по причине не привлечения водоуправлениями на территорию участковых врачей при проведении ремонтных работ. При возобновлении подачи воды после ремонта и техобслуживания необходимо брать анализ воды. Из-за невыполнения данного процесса, после ликвидации последствий аварий вода сразу же поступает в квартиры. В этом случае она бывает мутной".  

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