РЦГЭ отметил важные моменты, которым нужно уделять внимание при покупке донара

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ "Хотя с 2006 года в Азербайджане запрещена продажа куриного донара, его продают и сегодня".

Об этом в заявлении Report сказал завотделом санитарии и гигиены Республиканского центра гигиены и эпидемиологии (РЦГЭ) Зияддин Кязымов.

По его словам, с 2015 года проверки в предприятиях не проводятся, однако покупатели должны знать некоторые правила и при необходимости требовать свои права: "В донарных существуют некоторые правила, которые должны соблюдаться. В первую очередь, обслуживающее клиентов лицо должно проходить медосмотр. Должен быть участок обработки изготавливаемой им продукции. Мясо должно доставляться оттуда в готовом виде на шампуре. В донарных должны быть холодная и горячая вода, специальная вентиляционная система. Клиенту должны предоставлять информацию о том, откуда доставляется мясо и из чего изготавливается донар. При отсутствии перечисленных факторов, употребивший донар покупатель может заразиться любым заболеванием. Клиенты должны быть требовательны в вопросе, касающемся их прав".