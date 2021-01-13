Развеян популярный миф о меде

Мнение о том, что мед оказывает бактерицидное или вирулицидное действие на организм человека, как правило, не соответствует действительности

Мнение о том, что мед оказывает бактерицидное или вирулицидное действие на организм человека, как правило, не соответствует действительности.

Как передает Report, об этом диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал телеканалу "Звезда".

По его словам, не следует считать мед "эликсиром здоровья". Его особенно не рекомендуется употреблять людям с ожирением, гипертонией, проблемами с артериальным давлением и жировым гепатозом печени.

"Мед к чаю какую-то свою функцию выполняет. Возникает такой эффект согревающий, эффект тонизирующий, отчасти связанный с самим чаем. Если говорить о чае с медом, то больше биологических эффектов там будет как раз связано с чаем, чем с медом", — отметил Гинзбург.