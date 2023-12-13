Разрешен экспорт мяса птицы из Азербайджана в Китай

В результате встреч между представителями Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) и Министерства сельского хозяйства и сельских дел Китая получено разрешение на экспорт мяса птицы и других продуктов птицеводства в эту страну.

В результате встреч между представителями Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) и Министерства сельского хозяйства и сельских дел Китая получено разрешение на экспорт мяса птицы и других продуктов птицеводства в эту страну.

Об этом Report сообщили в АПБА.

В рамках сотрудничества Агентства с соответствующей структурой Китая были изучены требования указанной страны к импорту продукции, на территории Азербайджана проведен соответствующий эпизоотологический мониторинг, анализ рисков, усилен ветеринарно-санитарный контроль за продукцией, представлен отчет о проделанной работе.

Главное таможенное управление Китая, министерство сельского хозяйства и сельских дел подтвердили, что на всей территории Азербайджана не существует высокопатогенного птичьего гриппа.

С 8 декабря разрешается ввоз произведенных в Азербайджане мяса птицы и других продуктов птицеводства, которые соответствуют законам и требованиям Китая в области продовольственной безопасности.