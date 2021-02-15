Разработан новый метод борьбы с облысением

Ученые из Центра исследований динамики биосистем Riken в Японии разработали новый метод борьбы с облысением

Ученые из Центра исследований динамики биосистем Riken в Японии разработали новый метод борьбы с облысением.

Как передает Report, об этом сообщает научный новостной портал EurekAlert со ссылкой на исследование.

Специалисты провели эксперименты на мышах. Они, в частности, культивировали волосяные фолликулы из стволовых клеток усов и шерсти грызунов. Ученым пришлось протестировать 220 различных комбинаций.

Выяснилось, что сочетание одного типа коллагена с определенной средой помогало быстрому росту волос за короткий промежуток времени.

"Наша технология предлагает метод для эффективной регенерации волосяных фолликулов и может начать помогать людям уже в ближайшем будущем", - приводит портал слова руководителя исследования Такаши Цудзи.

Доклинические испытания этого метода завершили в 2019 году. Следующим шагом станут клинические испытания.