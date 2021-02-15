О нас
Report Georgia
Аудио новости

Разработан новый метод борьбы с облысением

Разработан новый метод борьбы с облысением Ученые из Центра исследований динамики биосистем Riken в Японии разработали новый метод борьбы с облысением
Здоровье
15 февраля 2021 г. 03:46
Разработан новый метод борьбы с облысением

Ученые из Центра исследований динамики биосистем Riken в Японии разработали новый метод борьбы с облысением.

Как передает Report, об этом сообщает научный новостной портал EurekAlert со ссылкой на исследование.

Специалисты провели эксперименты на мышах. Они, в частности, культивировали волосяные фолликулы из стволовых клеток усов и шерсти грызунов. Ученым пришлось протестировать 220 различных комбинаций.

Выяснилось, что сочетание одного типа коллагена с определенной средой помогало быстрому росту волос за короткий промежуток времени.

"Наша технология предлагает метод для эффективной регенерации волосяных фолликулов и может начать помогать людям уже в ближайшем будущем", - приводит портал слова руководителя исследования Такаши Цудзи.

Доклинические испытания этого метода завершили в 2019 году. Следующим шагом станут клинические испытания.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Армяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
ФотоАрмяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
13 февраля 2021 г. 15:30
Останки тел 7 пропавших без вести в Первой Карабахской войне переданы Азербайджану 
Останки тел 7 пропавших без вести в Первой Карабахской войне переданы Азербайджану 
13 февраля 2021 г. 12:40
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
13 февраля 2021 г. 11:27
В одном из городов США 26 февраля объявлено Днем памяти Ходжалинского геноцида
В одном из городов США 26 февраля объявлено Днем памяти Ходжалинского геноцида
13 февраля 2021 г. 10:16
Представители ЮНИСЕФ и МККК посетили разрушенные армянами школы в Гяндже и Тертере
ФотоПредставители ЮНИСЕФ и МККК посетили разрушенные армянами школы в Гяндже и Тертере
12 февраля 2021 г. 18:34
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
12 февраля 2021 г. 15:13
AZAL, АЖД и Бакметрополитен переданы Азербайджанскому инвестхолдингу
AZAL, АЖД и Бакметрополитен переданы Азербайджанскому инвестхолдингу
12 февраля 2021 г. 13:34
Айдын Мирзазаде призвал прекратить самовольно посещать деоккупированные земли
Айдын Мирзазаде призвал прекратить самовольно посещать деоккупированные земли
12 февраля 2021 г. 12:05
На земле и в небе, в бою и в ученье - плечом к плечу
ФотоНа земле и в небе, в бою и в ученье - плечом к плечу
12 февраля 2021 г. 10:39
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
11 февраля 2021 г. 19:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi