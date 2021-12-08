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Разработан антигенный экспресс-тест на COVID-19 с точностью 97%

Разработан антигенный экспресс-тест на COVID-19 с точностью 97% Ученые Сингапура разработали антигенный экспресс-тест, который на основе слюны позволяет обнаружить коронавирус, в том числе штамм "омикрон", с точностью до 97%.
Здоровье
8 декабря 2021 г. 19:47
Разработан антигенный экспресс-тест на COVID-19 с точностью 97%

Ученые Сингапура разработали антигенный экспресс-тест, который на основе слюны позволяет обнаружить коронавирус, в том числе штамм "омикрон", с точностью до 97%.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, совместная разработка Национального университета Сингапура, Национального онкологического центра и Больницы общей медицины поступит на рынок в течение трех месяцев.

Разработчики отмечают, что "результат теста будет получен в течение 15 минут, а его точность сопоставима с ПЦР-тестами и составляет около 97%". По словам ученого из отделения инфекционных заболеваний Больницы общей медицины Дэнни Тнга, "одним из инновационных решений стало то, что тест можно проводить в любое время, в том числе после приема пищи". Он рассказал, что "существующие тесты на основе слюны обычно делаются утром натощак, нельзя даже чистить зубы, в противном случае точность исследования составит не более 23%".

Ученые также отмечают, что новинка менее болезненна по сравнению с большинством обычных тестов на коронавирус, кроме того, может применяться для массового тестирования перед началом крупных мероприятий или же в домашних условиях.

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