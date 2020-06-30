TƏBİB: Разговоры о безрезультатности карантинного режима ошибочны

"Разговоры о том, что карантинный режим не дает результатов, ошибочны. Потому что результат очевиден".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявила завотделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, хотя число инфицированных превышает 500, статистика стабилизировалась: "На сегодняшний день мы никого не лечим за пределами медицинского учреждения".

По ее словам, председатель Правления TƏBİB Рамин Байрамлы серьезно занимается работой в рамках проекта REACT.

"Проводится мониторинг медицинских учреждений, и он лично контролирует эту работу", - сказала Я.Гараева.