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Расширены полномочия TƏBİB

Расширены полномочия TƏBİB Профилактическая вакцинация по эпидемическим показаниям будет проводиться объединением управления территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).
Здоровье
21 декабря 2023 г. 14:27
Расширены полномочия TƏBİB

Профилактическая вакцинация по эпидемическим показаниям будет проводиться Объединением управления территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление О внесении поправок в “Срок и порядок проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям”, “Положение о психолого-медико-педагогической комиссии”и “Порядок государственной регистрации актов гражданского состояния”.

Так, согласно поправкам, в целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний, для повышения иммунитета среди населения профилактическая вакцинация будет проводиться соответствующими подразделениями Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы, Службы безопасности президента Азербайджанской Республики, Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, Государственного агентства по охране стратегических объектов, Министерства здравоохранения, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями и соответствующими структурами органов управления.

Согласно предыдущему правилу, в перечне учреждений, уполномоченных проводить профилактическую вакцинацию, значилось и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию. После внесения поправок эти полномочия были отозваны у Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и переданы TƏBİB.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB-in səlahiyyətləri artırılıb

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