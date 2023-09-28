Расширен перечень хирургических операций, доступных в рамках ОМС

В Азербайджане расширен перечень хирургических операций, доступных в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

В Азербайджане расширен перечень хирургических операций, доступных в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела экспертизы государственных медицинских учреждений при департаменте урегулирования медицинских претензий Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Ниджат Ширинов.

Н.Ширинов подчеркнул, что в пакет услуг ОМС добавлены еще 775 медицинских услуг, из которых 469 - это хирургические операции.

Представитель госагентства отметил, что на операции по трансплантации органов в рамках ОМС установлен определенный лимит. В частности лимит на операции по пересадке печени, почек и костного мозга составляет 100, 150 и 20 операций соответственно, сказал он.