Расширен перечень частных больниц, подключенных к ОМС

Расширен перечень больниц, с которыми Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию заключило соглашение по оказанию медицинских услуг, входящих в конверт услуг по обязательному медстрахованию, которые отсутствуют в государственных м

Расширен перечень больниц, с которыми Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию заключило соглашение по оказанию медицинских услуг, входящих в конверт услуг по обязательному медстрахованию, которые отсутствуют в государственных медучреждениях.

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

Она отметила, что в настоящее время количество медицинских учреждений, с которыми подписано соглашение, достигло 69: "Число медучреждений, с которыми подписывается соглашение, постоянно растет".