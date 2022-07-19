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Расширен перечень частных больниц, подключенных к ОМС

Расширен перечень частных больниц, подключенных к ОМС Расширен перечень больниц, с которыми Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию заключило соглашение по оказанию медицинских услуг, входящих в конверт услуг по обязательному медстрахованию, которые отсутствуют в государственных м
Здоровье
19 июля 2022 г. 11:41
Расширен перечень частных больниц, подключенных к ОМС

Расширен перечень больниц, с которыми Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию заключило соглашение по оказанию медицинских услуг, входящих в конверт услуг по обязательному медстрахованию, которые отсутствуют в государственных медучреждениях.

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

Она отметила, что в настоящее время количество медицинских учреждений, с которыми подписано соглашение, достигло 69: "Число медучреждений, с которыми подписывается соглашение, постоянно растет".

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Версия на азербайджанском языке İcbari tibbi sığortaya qoşulan özəl xəstəxanaların sayı artıb

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