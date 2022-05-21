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Распространение оспы обезьян в Европе может быть вызвано ее новым штаммом

Распространение оспы обезьян в Европе может быть вызвано ее новым штаммом Нынешнее распространение оспы обезьян в Европе, Северной Америке и Австралии может быть вызвано новым штаммом данного вирусного заболевания.
Здоровье
21 мая 2022 г. 11:22
Распространение оспы обезьян в Европе может быть вызвано ее новым штаммом

Нынешнее распространение оспы обезьян в Европе, Северной Америке и Австралии может быть вызвано новым штаммом данного вирусного заболевания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу южноафриканская радиостанция SABC со ссылкой на вирусолога и бывшего главу Академии наук Нигерии Ойевале Томори.

"Я озадачен столь высокой степенью активности вируса оспы обезьян, которую мы сейчас наблюдаем в первую очередь в странах Европы, - заявил ученый, который сейчас входит в консультативный совет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). - Происходящее не соотносится с поведением вируса оспы обезьян в Западной Африке. Все говорит о том, что мы можем иметь дело с новым штаммом этого заболевания".

В текущем месяце о случаях заболевания людей оспой обезьян сообщили власти Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Испании, Португалии, Швеции, Италии, а также Австралии, Канады и США.

Томори отметил, что в Нигерии часто происходят вспышки оспы обезьян и ежегодно около 3 тыс. жителей страны заболевают ею. "Обычно люди болеют в сельских районах, где они имеют тесный контакт с зараженными белками и крысами", - отметил вирусолог. Нигерия является не единственной африканской страной, где распространена оспа обезьян. Так, за последние два года вспышки этого заболевания отмечались в Камеруне, Демократической Республике Конго (ДРК) и Центрально-Африканской Республике (ЦАР).

ВОЗ сообщает, что оспа обезьян - редкое вирусное зоонозное заболевание, которое встречается в основном в тропических лесах Центральной и Западной Африки.

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Версия на английском языке New strain may be behind spread of monkeypox in Europe

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