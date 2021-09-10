Названы наиболее частые причины отказа в выдаче сертификата о противопоказании

"На сегодняшний день наиболее частые обращения граждан в поликлиники относительно противопоказаний к вакцинации связаны с иммунными, аллергическими и онкологическими заболеваниями, беременностью, грудным вскармливанием и эпилепсией".

"На сегодняшний день наиболее частые обращения граждан в поликлиники относительно противопоказаний к вакцинации связаны с иммунными, аллергическими и онкологическими заболеваниями, беременностью, грудным вскармливанием и эпилепсией".

Как сообщает Report, об этом заявила член специальной комиссии по противопоказаниям Севиндж Мамедова.

Она также коснулась вопроса о том, в каких случаях в связи с противопоказаниями может прийти отказ: "Есть три случая, когда гражданин получает отказ в выдаче документа о противопоказании. Вначале комиссия проверяет документы согласно поставленному диагнозу. Если это неконтролируемая эпилепсия и у пациента, несмотря на прием лекарств, бывают судороги, то в таком случае диагноз может поставить только невролог на основании электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Но если у кого-то приступа нет, то есть болезнь в стадии ремиссии, то, конечно, у нас, как и во всем мире, им можно ввести вакцину Sinovac".

Второй отрицательный ответ, по ее словам, дается при отсутствии экспертного заключения: "Например, пациенты предоставляют справку терапевта об обследовании и лечении. Однако при онкологических и аллергических заболеваниях требуется экспертное заключение аллерголога, онколога и других специалистов. Если на момент обращения состояние онкобольного стабильное, нет метастазов в лимфатических узлах и других органах, то для этих людей вакцинация не является противопоказанием.

Однако есть пациенты, которые получают химиотерапию. В инструкциях производителя вакцины указано, что онкобольные, получающие иммуносупрессивную химиотерапию, должны прекратить процедуру на период 2-4 недели. За этот период им следует сделать вакцинацию, а затем продолжить иммуносупрессивную химиотерапию. В этом случае им выдается документ о временном противопоказании, то есть в документе указано, что после окончания иммуносупрессивной химиотерапии ему можно сделать прививку".

И наконец, третий отрицательный ответ - когда женщина беременна, но документа, подтверждающего это, нет. "То есть, женщина всего лишь прошла ультразвуковое исследование (УЗИ) в частных клиниках. В этом случае наш ответ будет отрицательным, ввиду неполного комплекта необходимых документов о беременности. Поэтому женщины должны предоставить другие подтверждающие документы", - заявила С. Мамедова.

Член комиссии также прокомментировала заявления некоторых граждан о задержке их ответов: "Большое количество обращений из медицинских учреждений о выдаче сертификата о противопоказании, необоснованные обращения, а иногда и неправильное заполнение поданных документов приводят к определенным задержкам.

В Баку функционируют две комиссии, и каждая комиссия принимает документы 3 дня в неделю. Каждой из этих комиссий направляют документы примерно 20-30 медучреждений. Каждый раз при подаче документов в протоколе отмечаются обращения приблизительно 70-90 граждан. Например, вчера был день приема документов, и с 12:00 до 15:00 мы получили 18 протоколов от 6 медучреждений. Эти протоколы содержали документы 473 человек. Сегодня с 15:00 до 19:00 комиссия рассмотрит документы этих 473 граждан и решит, соответствуют ли они к выдаче сертификата или нет. Мы понимаем недовольство граждан, однако следует учитывать, что рассмотрение обращений комиссией занимает некоторое время".