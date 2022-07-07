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АПБА провело широкую просветительскую работу среди школьников по правильному питанию

АПБА провело широкую просветительскую работу среди школьников по правильному питанию "Руководство страны поставило перед Агентством продбезопасности задачи по здоровому питанию населения. В связи с этим в государственной программе предусмотрены меры".
Здоровье
7 июля 2022 г. 11:29
АПБА провело широкую просветительскую работу среди школьников по правильному питанию

"Руководство страны поставило перед Агентством продбезопасности задачи по здоровому питанию населения. В связи с этим в государственной программе предусмотрены меры".

Как передает Report, об этом руководитель аппарата Агентства продбезопасности (АПБА) Эльхан Микаилов рассказал на мероприятии, посвященном итогам пилотного проекта "Путеводители по питанию школьников".

По его словам, развитие привычек здорового питания - один из важных вопросов, стоящих перед страной: "Нездоровое питание приводит к таким проблемам, как ожирение, отставание в росте. Агентство продбезопасности тесно сотрудничает с министерством образования. АПБА провело широкую просветительскую работу среди около 20 тысяч учащихся в связи с мерами по здоровому питанию".

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