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Раскрыты необычные симптомы нехватки витамина D

Раскрыты необычные симптомы нехватки витамина D Американский фармацевт Сьюзи Коэн раскрыла перечень необычных симптомов нехватки витамина D
Здоровье
1 февраля 2021 г. 07:05
Раскрыты необычные симптомы нехватки витамина D

Американский фармацевт Сьюзи Коэн раскрыла перечень необычных симптомов нехватки витамина D.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, врач указала, что при дефиците этого витамина появляются акне, аритмия сердца, высокое кровяное давление, слезливость, усталость, раздраженный кишечник, вздутие живота, сухой кератоконъюнктивит, боли в теле, слабость мышц, снижение когнитивных функций, невропатия, макулодистрофия, обострение аутоиммунных заболеваний, хрипение, аллергия, красный плоский лишай.

Медик призвала пациентов как можно подробнее рассказывать о своих симптомах при обращении за помощью к врачам. Она пояснила, что многим специалистам важно знать все симптомы, чтобы понять, связаны ли они между собой.

К другим признакам дефицита витамина D врач отнесла высокий уровень сахара в крови, частые кожные высыпания, эректильную дисфункцию, проблемы с мочеиспусканием, перхоть и приступы печали.

Коэн рекомендовала употреблять больше продуктов, богатых витамином D, а также принимать витаминные комплексы после консультации с врачом.

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