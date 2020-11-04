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Раскрыто влияние алкоголя на коронавирус

Раскрыто влияние алкоголя на коронавирус Врач-нарколог Руслан Исаев рассказал о том, как употребление алкоголя влияет на течение коронавирусной инфекции
Здоровье
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4 ноября 2020 г. 05:23
Раскрыто влияние алкоголя на коронавирус

Врач-нарколог Руслан Исаев рассказал о том, как употребление алкоголя влияет на течение коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

По его словам, зараженный коронавирусом человек, который пьет спиртные напитки, может усугубить форму заболевания. Он пояснил, что тяжесть инфекции зависит от защитных свойств организма, а употребление алкоголя подрывает иммунитет.

Специалист также подчеркнул, что тем более не следует мешать алкоголь с препаратами, которые применяются при лечении вируса, так как это может привести к осложнениям и тяжелым последствиям. Врач особо отметил, что при употреблении антибиотиков не стоит злоупотреблять спиртным.

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Версия на азербайджанском языке Alkoqolun koronavirusa təsiri mexanizmi açıqlandı

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