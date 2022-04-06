Обнародована информация о состоянии пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку

Еще один пациент из числа пострадавших во время взрыва в ночном клубе в Баку был выписан домой для амбулаторного лечения.

Еще один пациент из числа пострадавших во время взрыва в ночном клубе в Баку был выписан домой для амбулаторного лечения.

Как сообщили Report в TƏBİB, из подведомственных учреждений в одну из частных больниц по настоянию родственников были переведены 2 человека, состояние которых находится в критическом состоянии.



"Всего в настоящее время в медицинских учреждениях проходят лечение 13 человек. 10 из них находятся в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB. Состояние 2 из 5 человек, находящихся в реанимации в лечебно-профилактических учреждениях, находящихся в подчинении TƏBİB, оценивается как критическое, состояние 5 человек, находящихся на стационарном лечении - как стабильно тяжелое, состояние 3 - как средней тяжести. Всего на амбулаторное лечение направлено 9 человек", - говорится в сообщении.

Отметим, что 3 апреля в одном из ночных клубов в центре Баку произошел взрыв. В результате взрыва 37 человек получили ранения различной степени тяжести, 1 человек погиб.