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Обнародована информация о состоянии пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку

Обнародована информация о состоянии пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку Еще один пациент из числа пострадавших во время взрыва в ночном клубе в Баку был выписан домой для амбулаторного лечения.
Здоровье
6 апреля 2022 г. 14:45
Обнародована информация о состоянии пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку

Еще один пациент из числа пострадавших во время взрыва в ночном клубе в Баку был выписан домой для амбулаторного лечения.

Как сообщили Report в TƏBİB, из подведомственных учреждений в одну из частных больниц по настоянию родственников были переведены 2 человека, состояние которых находится в критическом состоянии.

"Всего в настоящее время в медицинских учреждениях проходят лечение 13 человек. 10 из них находятся в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB. Состояние 2 из 5 человек, находящихся в реанимации в лечебно-профилактических учреждениях, находящихся в подчинении TƏBİB, оценивается как критическое, состояние 5 человек, находящихся на стационарном лечении - как стабильно тяжелое, состояние 3 - как средней тяжести. Всего на амбулаторное лечение направлено 9 человек", - говорится в сообщении.

Отметим, что 3 апреля в одном из ночных клубов в центре Баку произошел взрыв. В результате взрыва 37 человек получили ранения различной степени тяжести, 1 человек погиб.

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Версия на английском языке Condition of victims of nightclub explosion in Baku revealed
Версия на азербайджанском языке Bakıda gecə klubundakı partlayışda yaralananların son durumu açıqlanıb

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