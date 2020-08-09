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Раскрыто негативное влияние фруктов на печень

Раскрыто негативное влияние фруктов на печень Потребление фруктов может привести к развитию болезней печени
Здоровье
9 августа 2020 г. 09:23
Раскрыто негативное влияние фруктов на печень

Потребление фруктов может привести к развитию болезней печени.

Как передает Report, об этом РИА Новости рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

По словам эксперта, семечковые фрукты, например яблоки и груши, содержат большое количество фруктозы, которая может привести к неалкогольной жировой болезни печени. В отличие от глюкозы, которая перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени, и поэтому она в значительных дозах представляет угрозы для организма.

Специалист также предупреждает, что фрукты ни в коем случае нельзя есть в качестве перекуса, так как с фруктами организм получает много глюкозы, фруктозы и выброс инсулина, но при этом недополучает белка. Поэтому Павлова посоветовала употреблять фрукты как десерт.

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