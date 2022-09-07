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Раскрыта сумма выплат участвующим в борьбе с коронавирусом

Раскрыта сумма выплат участвующим в борьбе с коронавирусом В соответствии с распоряжением президента Азербайджана и постановлениями Кабинета министров, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию в мае-июле 2022 года выплатило медработникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавир
Здоровье
7 сентября 2022 г. 12:22
Раскрыта сумма выплат участвующим в борьбе с коронавирусом

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана и постановлениями Кабинета министров, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию в мае-июле 2022 года выплатило медработникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа, срочную надбавку в размере примерно 448 тыс. манатов, а немедицинским работникам - около 44 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.

Напомним, что в соответствии с постановлением Кабинета министров от 3 августа 2022 года под номером 275, выплата срочных надбавок к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), продлена до 1 сентября 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Koronavirusla mübarizədə iştirak edən şəxslərə ödənilən vəsait açıqlanıb

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