Раскрыт неожиданный признак рака легких

Специалисты международного Фонда рака легких раскрыли неожиданный признак онкологического заболевания

Специалисты международного Фонда рака легких раскрыли неожиданный признак онкологического заболевания.

Как передает Report со ссылкой на издание Express, по их словам, необъяснимые охриплость и ослабление голоса могут свидетельствовать о наличии рака легких. Специалисты пояснили, что изменения голоса могут быть вызваны раковой опухолью, которая давит на гортанный нерв в грудной клетке.

Отмечается, что изменения в голосе чаще являются признаком рака правого легкого, чем левого. При появлении подобных симптом специалисты рекомендуют немедленно обратиться врачу.