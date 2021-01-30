Раскрыт неожиданный признак рака легких

Специалисты международного Фонда рака легких раскрыли неожиданный признак онкологического заболевания.
Как передает Report со ссылкой на издание Express, по их словам, необъяснимые охриплость и ослабление голоса могут свидетельствовать о наличии рака легких. Специалисты пояснили, что изменения голоса могут быть вызваны раковой опухолью, которая давит на гортанный нерв в грудной клетке.
Отмечается, что изменения в голосе чаще являются признаком рака правого легкого, чем левого. При появлении подобных симптом специалисты рекомендуют немедленно обратиться врачу.