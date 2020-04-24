​Раскрыты главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса

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Ученые Принстонского университета раскрыли основные поведенческие ошибки, которые могут затруднить выход общества из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. К ним относятся страх перед неизвестным и предвзятость, а также чрезмерное социальное дистанцирование и неправильная интерпретация статистических данных.

Как передает Report, об исследовании сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

По мнение авторов работы, осознание этих ловушек позволит эффективно бороться с COVID-19. Например, из-за тревог, связанных с пандемией, люди могут забывать о физических упражнениях, пренебрегать сном и прекратить общение с людьми. Социальное дистанцирование и изоляция потенциально усугубят хронические психические расстройства.

Следует также правильно интерпретировать ежедневные сообщения о снижении и увеличении заболеваемости, поскольку случайные отклонения могут быть приняты за долговременную тенденцию. Они не показывают настоящую картину распространения заболевания из-за задержек, связанных с инкубационным периодом и ожиданием результатов теста, но вместе со страхом неизвестного усиливают тревогу у людей.

Когда пандемия COVID-19 прекратится, из-за предубеждений могут начаться преследования представителей органов здравоохранения, которые, по мнению общественности, действовали слишком неэффективно или, наоборот, принимали чрезмерные меры. Хотя критика может быть обоснованной, противоречивая информация не даст точно определить, что было известно о пандемии на разных этапах ее развития, и насколько действия властей были адекватными.