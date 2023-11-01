Расходы на здравоохранение в Азербайджане будут увеличены на 3,7%

В проекте государственного бюджета Азербайджана на следующий год расходы на здравоохранение предусмотрены в размере 1 871,3 миллиона манатов.

В проекте государственного бюджета Азербайджана на следующий год расходы на здравоохранение предусмотрены в размере 1 871,3 миллиона манатов.

Как передает Report со ссылкой на данные Минфина, это на 66,3 миллиона манатов или 3,7% больше, чем в 2023 году, и на 453,4 млн манатов или 32% больше, чем в 2022 году.

Удельный вес расходов на здравоохранение в расходах госбюджета составит 5,1 процента (на 0,2 п.п. больше, чем в 2023 году), а удельный вес в ВВП - 1,6 процента (на 0,1 п.п., чем в 2023 году).

По сравнению с 2020 годом (без учета средств, выделенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса) удельный вес этих расходов увеличился на 0,1 процентных пункта, а в абсолютном выражении - на 552,7 млн манатов или на 41,9%.

Из средств, выделенных на расходы на здравоохранение, 1 376 млн манатов (на 112,2 млн. манатов или на 8,9 процента больше, чем в 2023 году) или 73,5% направляются на расходы по обязательному медицинскому страхованию населения за счет государственных средств, 2,2 млн манатов или 0,1 процента - на содержание поликлиник и амбулаторий, 231,5 млн манатов или 12,4% - на прикладные исследования в области здравоохранения.

На финансирование других услуг в сфере здравоохранения прогнозируется 252,1 млн манатов или 13,5 процента от общих расходов на здравоохранение.