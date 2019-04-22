Врач: Раны покусанного собаками ребенка были довольно глубокими и большими

"Гусейн Мамишов 2015 г.р., которого собака покусала в лицо, поступил в Клинический медцентр №1 16 апреля с диагнозом укусы и рваные раны левой щеки и передней части уха, поверхности правой щеки".

Об этом Report сообщила врач Клинического медцентра №1 Ганира Ахмедова.

По ее словам, сейчас состояние ребенка стабильное и удовлетворительное: "Имелась тканевая недостаточность, раны были довольно большие и глубокие. Он был прооперирован. Его лечение продолжается, он переведен в палату. Все прививки сделаны, завтра тоже будет сделана одна вакцина. По схеме применяются все методы лечения. Он останется в больнице до снятия швов".