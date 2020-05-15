Рамин Байрамлы: В Баку процент заражения составляет 47%

В Баку процент заражения составляет 47%.

Как передает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Председатель TƏBİB сказал, что в Ясамале этот показатель составляет 17%.

Он отметил, что тестовые возможности в стране возросли более чем в 30 раз: "В тестах фиксируется доля положительных результатов в 1,7%. Проведено более 220 тыс. тестов, что равно 22 тыс. тестов на 1 млн населения".

Р.Байрамлы добавил, что среди граждан старше 80 лет произошло 2% заражения: "Заражение среди женщин выросло до 57%. Число летальных исходов среди лиц старше 80 лет составило 11%".