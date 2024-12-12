Раком кишечника стали чаще заболевать люди моложе 50 лет

Число людей в возрасте до 50 лет, у которых диагностируют рак кишечника, растет во всем мире.

Число людей в возрасте до 50 лет, у которых диагностируют рак кишечника, растет во всем мире.

Как передает Report , об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на исследование Lancet Oncology.

Врачи впервые наблюдают рост числа молодых людей, страдающих раком кишечника на ранней стадии. Рост был зарегистрирован в 27 из 50 исследованных стран, при этом наибольший годовой прирост наблюдался в Новой Зеландии (4%), Чили (4%), Пуэрто-Рико (3,8%) и Англии (3,6%).

Чаще всего это заболевание выявляли у молодых женщин.

Эксперты все еще находятся на ранних стадиях понимания причин роста. Авторы исследования, опубликованного в Lancet Oncology, заявили, что среди факторов — потребление нездоровой пищи, высокий уровень физической активности и эпидемия ожирения.

Тенденция к росту заболеваемости среди молодых людей настолько значительна, что может привести к росту заболеваемости среди пожилых людей, среди которых показатели были стабильными или снижались, что может свести на нет десятилетия прогресса, достигнутого в борьбе с этим заболеванием, подчеркивают ученые.

Колоректальный рак — тип рака, который поражает толстую или прямую кишку. В большинстве случаев он развивается у людей старше 50 лет.

По данным ВОЗ, в 2020 году во всем мире выявили более 1,9 млн новых случаев рака этого вида.