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    Работники здравоохранения посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

    Они также почтили память видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ По случаю профессионального праздника работников здравоохранения министр здравоохранения Октай Ширалиев, коллектив министерства здравоохранения и представители медицинской общественности посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

    Как сообщает Report, они также почтили память видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

    Коллектив министерства и медицинские работники затем посетили Аллею шехидов и почтили память героических сынов и дочерей родины, ставших шехидами за независимость и территориальную целостность нашей страны, возложили венок к "Вечному огню".

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