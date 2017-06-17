Работники здравоохранения посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ По случаю профессионального праздника работников здравоохранения министр здравоохранения Октай Ширалиев, коллектив министерства здравоохранения и представители медицинской общественности посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report, они также почтили память видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Коллектив министерства и медицинские работники затем посетили Аллею шехидов и почтили память героических сынов и дочерей родины, ставших шехидами за независимость и территориальную целостность нашей страны, возложили венок к "Вечному огню".