"Р-Фарм" зарегистрировала в Азербайджане два препарата, используемых в терапии СOVID-19

Российская группа компаний "Р-фарм" завершила процесс регистрации на территории Азербайджана двух препаратов собственной разработки – "Коронавир" и "Артлегиа"

Российская группа компаний "Р-фарм" завершила процесс регистрации на территории Азербайджана двух препаратов собственной разработки – препаратов «Коронавир» (фавипиравир) и «Артлегиа» (олокизумаб). Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении компании.

«Коронавир» применяется в России для терапии коронавирусной инфекции легкого и среднетяжелого течения и включен в методические рекомендации Минздрава РФ по лечению СOVID-19.

Оригинальная разработка «Р-Фарм» препарат «Артлегиа» (олокизумаб) зарегистрирована на территории РФ по основному показанию «ревматоидный артрит», также рекомендована минздравом России в терапии среднетяжелой формы СOVID-19 с целью подавления гипервоспаления и для предотвращения развития серьезных поражений легких и других органов, вызванных коронавирусной инфекцией.

"Способность фавипиравира подавлять инфекцию на ранних стадиях заболевания, предотвращая дальнейшее развитие болезни, была доказана в рамках проведения клинического исследования, — заявил медицинский директор «Р-Фарм» Михаил Самсонов.— Только что завершенное исследование применения олокизумаба в реальной клинической практике показало его эффективность в профилактике развития гиперактивации иммунного ответа у пациентов со среденетяжелым течением".

"Мы рады, что в арсенале системы здравоохранения Азербайджана появится комплекс препаратов, способных оказать значительное влияние на терапию сразу ряда социально значимых заболеваний", – отметил Самсонов.