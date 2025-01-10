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Азербайджан ограничил ввоз продукции из птичьего мяса пяти зарубежных компаний

Азербайджан ограничил ввоз продукции из птичьего мяса пяти зарубежных компаний Азербайджан ввел ограничения на импорт продукции из мяса птицы производства пяти зарубежных компаний.
Здоровье
10 января 2025 г. 19:00
Азербайджан ограничил ввоз продукции из птичьего мяса пяти зарубежных компаний

Азербайджан ввел ограничения на импорт продукции из мяса птицы производства пяти зарубежных компаний.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В результате лабораторных исследований, проведенных в Институте продовольственной безопасности, в образцах продукции белорусской компании "Птицефабрика Городок", российских компаний "Индюшкин Двор" и "Невинномысский мясокомбинат", украинской компании "Птицекомплекс Губин" и грузинской компании "Chirina LTD" выявлена бактерия "сальмонелла".

В соответствии с законодательством приняты необходимые меры, а уполномоченные органы стран-экспортеров уведомлены о приостановке поставок. Им также направлен запрос о предоставлении информации о предпринятых действиях.

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