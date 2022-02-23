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Путин: Активизировалось сотрудничество России и Азербайджана в области медицины и фармацевтики

Путин: Активизировалось сотрудничество России и Азербайджана в области медицины и фармацевтики "Активизировалось сотрудничество России и Азербайджана в области медицины и фармацевтики".
Здоровье
23 февраля 2022 г. 00:14
Путин: Активизировалось сотрудничество России и Азербайджана в области медицины и фармацевтики

"Активизировалось сотрудничество России и Азербайджана в области медицины и фармацевтики".

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве 22 февраля.

"Наши страны по-партнерски взаимодействуют в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В самый острый период пандемии на помощь азербайджанским врачам были направлены бригады специалистов ведущих российских медицинских учреждений. Организованы поставки в республику вакцины «Спутник V", - сказал В.Путин.

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Версия на азербайджанском языке Putin: "Rusiya və Azərbaycan arasında tibb və əczaçılıq sahəsində əməkdaşlıq aktivləşib"

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