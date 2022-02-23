Путин: Активизировалось сотрудничество России и Азербайджана в области медицины и фармацевтики

"Активизировалось сотрудничество России и Азербайджана в области медицины и фармацевтики".

"Активизировалось сотрудничество России и Азербайджана в области медицины и фармацевтики".

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве 22 февраля.

"Наши страны по-партнерски взаимодействуют в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В самый острый период пандемии на помощь азербайджанским врачам были направлены бригады специалистов ведущих российских медицинских учреждений. Организованы поставки в республику вакцины «Спутник V", - сказал В.Путин.