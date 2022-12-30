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Психологи обнаружили, что социальные сети утяжеляют течение депрессии

Психологи обнаружили, что социальные сети утяжеляют течение депрессии Психологи из Национального университета Малайзии установили, что использование социальных сетей утяжеляет симптомы депрессии и понижает самооценку.
Здоровье
30 декабря 2022 г. 01:12
Психологи обнаружили, что социальные сети утяжеляют течение депрессии

Психологи из Национального университета Малайзии установили, что использование социальных сетей утяжеляет симптомы депрессии и понижает самооценку.

Как сообщает Report, результаты работы опубликованы в журнале Computers in Human Behavior.

Ученые провели два онлайн-опроса с разницей в полгода среди пользователей Facebook, страдающих депрессией. По словам исследователей, такие люди часто становятся зависимы от соцсетей.

Анкеты содержали вопросы, позволяющие оценить степень зависимости от социальных сетей, а также тяжесть течения депрессии и уровень самокритики. Анализ полученных ответов показал, что сильная зависимость от соцсетей приводит к высокому уровню самокритики и зависимости от чужого мнения. Именно это усиливает течение депрессии.

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