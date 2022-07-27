О нас

Эксперт: Рекомендуем гази не читать негативные новости

Эксперт: Рекомендуем гази не читать негативные новости "Причины самоубийств гази связаны с их психологическими травмами. Они не понимают, как психолог может помочь забыть произошедшее на войне. Считают, что лекарство сотрет им память".
Здоровье
27 июля 2022 г. 16:14
Эксперт: Рекомендуем гази не читать негативные новости

"Причины самоубийств гази связаны с их психологическими травмами. Они не понимают, как психолог может помочь забыть произошедшее на войне. Считают, что лекарство сотрет им память".

Как сообщает Report, об этом сказала специалист-эксперт министерства здравоохранения Айдан Джаббарова.

Психиатр отметила, что, наоборот, лекарство не стирает память, а помогает принять воспоминания и осознать необходимость жить с ними:

"Если человек во время обследования представляет угрозу для себя и окружающих, то ему может быть рекомендовано временно не работать. Однако запрещать никому нельзя. У людей с мыслями о самоубийстве есть нужда в активном лечении. Даже если лечение проводится не стационарно, а амбулаторно, этим людям не разрешено работать. Мы стараемся, чтобы в короткие сроки вывести этих людей из такого состояния. Рекомендуем гази не читать негативные новости в социальных сетях и СМИ. Также они должны изолироваться от некоторых сайтов. Эти факторы задерживают эффективность лечения".

"Отечественная война завершилась почти два года назад, а мы по сей день принимаем большое число ветеранов. Мы и впредь будем делать все возможное для их реабилитации. Они могут без стеснения обращаться к нам для лечения в условиях анонимности. Мы окажем любую необходимую помощь", - добавила Айдан Джаббарова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Psixiatr: “Qazilərə sosial şəbəkədə aqressiv xəbərləri oxumamağı tövsiyə edirik”

Другие новости из категории

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы почти 3 тыс. человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы почти 3 тыс. человек
26 июля 2022 г. 18:55
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 306 человек
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 306 человек
26 июля 2022 г. 18:54
В Азербайджане утверждены цены на 337 лекарственных средств
В Азербайджане утверждены цены на 337 лекарственных средств
26 июля 2022 г. 18:50
Даны поручения по устранению имеющихся в больницах недостатков
Даны поручения по устранению имеющихся в больницах недостатков
26 июля 2022 г. 15:35
Теймур Мусаев встретился с послом Литвы в Азербайджане
Теймур Мусаев встретился с послом Литвы в Азербайджане
26 июля 2022 г. 13:51
Сегодня в Агалы начинает работу Семейный медицинский центр
Сегодня в Агалы начинает работу Семейный медицинский центр
26 июля 2022 г. 10:05
В Азербайджане числится почти 2 тыс. активно больных коронавирусом пациентов
В Азербайджане числится почти 2 тыс. активно больных коронавирусом пациентов
25 июля 2022 г. 17:13
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 18 человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 18 человек
25 июля 2022 г. 17:05
Французский госсоветник: Лучше всех с ветеранами войны работают армейские психотерапевты
Французский госсоветник: Лучше всех с ветеранами войны работают армейские психотерапевты
25 июля 2022 г. 16:21
Минздрав Азербайджана вновь предупредил население в связи с пандемией коронавируса
Минздрав Азербайджана вновь предупредил население в связи с пандемией коронавируса
25 июля 2022 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi