Проживающего более года в Губинской больнице гражданина России отправят на родину - ФОТО

Проживающего восемнадцать месяцев в Губинской Центральной районной больнице гражданина России 64-летнего Виктора Серякова в ближайшие дни отправят на родину.

Как сообщил Report главврач больницы Алияр Сарваров, мужчину доставили в больницу в ноябре 2017 года на автомобиле скорой медицинской помощи:

"В ходе обследования в медицинском учреждении было установлено, что мужчина незрячий, у него были обнаружены раны различных частей тела, он был заражен рядом определённых заболеваний".

По собственным словам В.Серякова, до 1994 года он проживал во Владимирской области Российской Федерации. После трех лет тюремного заключения он вышел на свободу и по совету знакомого приехал в Азербайджан на заработки. Долгое время он работал в хозяйствах на территории Губинского и Сиязаньского районов. Свои документы мужчина потерял.

В.Серяков проходил комплексное лечение в Губинской Центральной районной больнице в связи с проблемами с печенью, хронической пневмонией и кожными заболеваниями. Операция и лечение катаракты глаз были отложены из-за сопутствующих болезней.

На протяжение полутора лет персонал медицинского учреждения ухаживал за Виктором. Однако, в связи с отсутствием документом разместить мужчину в какое-либо специализированное госучреждение не представлялось возможным.

Главный врач больницы обратился в связи с проблемой В.Серякова к Уполномоченному по правам человека в Азербайджанской Республике Эльмире Сулеймановой:

"После переговоров омбудсмена Эльмиры Сулеймановой с Посольством России в нашей стране и омбудсменом РФ В.Серякову выдали свидетельство, удостоверяющее личность. Сейчас решаются другие вопросы по его отправке в Россию и размещению на родине. Виктор Серяков поедет на родину в сентябре".