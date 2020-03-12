Пройдет пресс-конференция о ситуации с коронавирусом в Азербайджане

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане проведет пресс-конференцию в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

Как сообщили Report в представительстве, цель мероприятия заключается в информировании об итогах деятельности миссии, приехавшей для поддержки правительства Азербайджана в подготовительных мероприятиях.

Пресс-конференция начнется завтра в 17:00.

Отметим, что первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в декабре прошлого года в китайской городе Ухань.

На данный момент вирус отмечен в 125 странах.

До сих пор число инфицированных в мире достигло 129 158 человек, 68 654 из которых выздоровели, 4 749 скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала инфекции название COVID-19, а 11 марта объявила о пандемии коронавируса.