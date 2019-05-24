Проводимая азербайджанским врачом операция транслировалась на мониторе

Операция, проводимая начальником оториноларингологического отделения Главного клинического госпиталя Вооруженных сил, главным оториноларингологом Вооруженных сил Азербайджана Эльнуром Акперовым над пациентом с хроническим полипозным полисинуситом, транслировалась на мониторе.

Как сообщает Report, 24 мая в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил министерства обороны состоялся учебный курс под названием "Эндоскопическая хирургия околоносовых пазух: теория и практика".

Участников поприветствовал начальник ГКБ ВС Тофик Тагиев и сказал, что целью курса является предоставление по возможности расширенной информации об эндоскопической операции носа, объяснить основные моменты эндоскопических хирургических методов.

В тренинге приняло участие около 30 человек. На тренинге с участием таких врачей-инструкторов, как Нифтали Нифталиев, Ислам Саттарзаде, Наргиз Гасанли, Афруз Масимова, Джейхун Юсифов, Вюсал Эйвазов, Эльнур Акперов была дана детальная информация об анатомии, физиологии носовых и околоносовых пазух, патологии, нуждающиеся в операции, радиодиагностике.

Участники получили возможность наблюдать операцию по видеосвязи, проводимую доктором Эльнуром Акперовым над пациентом с хроническим полипозным полисинуситом.

В завершении участникам были вручены сертификаты.