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Проводимая азербайджанским врачом операция транслировалась на мониторе

Проводимая азербайджанским врачом операция транслировалась на мониторе

Операция, проводимая начальником оториноларингологического отделения Главного клинического госпиталя Вооруженных сил, главным оториноларингологом Вооруженных сил Азербайджана Эльнуром Акперовым над пациентом с хроническим полипозным полисинуситом, транслировалась на мониторе.

Как сообщает Report, 24 мая в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил министерства обороны состоялся учебный курс под названием "Эндоскопическая хирургия околоносовых пазух: теория и практика".

Участников поприветствовал начальник ГКБ ВС Тофик Тагиев и сказал, что целью курса является предоставление по возможности расширенной информации об эндоскопической операции носа, объяснить основные моменты эндоскопических хирургических методов.

В тренинге приняло участие около 30 человек. На тренинге с участием таких врачей-инструкторов, как Нифтали Нифталиев, Ислам Саттарзаде, Наргиз Гасанли, Афруз Масимова, Джейхун Юсифов, Вюсал Эйвазов, Эльнур Акперов была дана детальная информация об анатомии, физиологии носовых и околоносовых пазух, патологии, нуждающиеся в операции, радиодиагностике.

Участники получили возможность наблюдать операцию по видеосвязи, проводимую доктором Эльнуром Акперовым над пациентом с хроническим полипозным полисинуситом.

В завершении участникам были вручены сертификаты. 

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