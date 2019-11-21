Госагентство: Проведено 7428 хирургических операций в больницах, где внедрено обязательное медстрахование

В Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию прошло заседание, посвященное итогам деятельности структуры в январе-сентябре 2019 года.

Как сообщили Report в Госагентстве, на заседании под председательством главы правления структуры Заура Алиева были представлены статистические данные о деятельности медучреждений, где в качестве пилотного проекта внедрено обязательное медстрахование (центральные больницы города Мингячевир, Евлахского и Агдашского районов), обсужден процесс подготовки по внедрению системы по стране и разделение по темам гражданских обращений, поступивших в структуру.

Было отмечено, что за девять месяцев года в больницы Азербайджана поступило 430 926 обращений.

В целом, в названных медучреждениях было оказано 1 711 331 различных медицинских услуг. В рамках базового конверта обязательного медстрахования было выполнено 7 428 хирургических операций.

В названный период на страницы структуры в соцсетях поступило 716 гражданских обращений.

В завершении заседания были даны поручения и приняты решения.