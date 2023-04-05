Проведен диспансерный учет 598 детей в городе Нахчыван

В городе Нахчыван проведен диспансерный учет 598 детей

В Нахчыванской Автономной Республике медицинскими бригадами в общеобразовательных школах проводятся обязательная диспансеризация с целью сохранения здоровья детей, обеспечения их нормального физического развития и выявления заболевания на начальной стадии.

Об этом местному бюро Report сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Нахчывана.

Врачебная бригада состоящая из педиатров, невропатологов, офтальмологов, хирургов, отоларингологов, эндокринологов, стоматологов и других квалифицированных специалистов обследовала в общей сложности 981 ученика.

В ходе врачебных обследований, 598 учащихся были поставлены на диспансерный учет и привлечены к лечебно-оздоровительным мероприятиям.