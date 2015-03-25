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    ​Простой анализ крови предотвратит необходимость использования антибиотиков

    Данный метод позволит в течение 2 часов установить от чего возникла инфекция

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Обычный быстрый анализ крови может предотвратить использование ненужных антибиотиков. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, изобретенный израильскими учеными новый тестовый метод позволит в течение 2 часов установить от чего возникла инфекция - от бактерий или вируса.  

    Анализ крови более 1000 человек показал, что тест может выявить источник многих инфекций. Хотя пока тест проходит лабораторное испытание, в дальнейшем он поможет отказаться от использования ненужных антибиотиков.

    Отметим, что результаты исследований опубликованы в журнале "PLOS One".

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