Прооперированный в частной бакинской клинике врач впал в кому и скончался

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В Баку врач скончался после перенесенной операции.

Как сообщает Report, врач-отоларинголог городской поликлиники № 25 города Баку Азиз Байрамлы 14 апреля скончался.

Так, 63-летний А.Байрамлы на прошлой неделе перенес хирургическую операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава в расположенной в Баку клинике MediStyle Hospital. Он пришел в себя после операции и даже поднялся на ноги. Однако спустя 3 дня после операции А.Байрамлы впал в кому. Близкие поместили находящегося в коме больного в Объединенную городскую больницу №6 имени А.Д.Меликова, поскольку для размещения его в MediStyle Hospital у них не было финансовых средств. А.Байрамлы скончался в больнице.

По факту ведется расследование.

Отметим, что А.Байрамлы родился в 1954 году.