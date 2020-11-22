Производитель раскрыл цену американской вакцины от коронавируса

Генеральный директор американской фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель раскрыл цену на готовящуюся вакцину от коронавируса

Генеральный директор американской фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель раскрыл цену на готовящуюся вакцину от коронавируса.

Как передает Report, об этом он рассказал газете Welt am Sonntag.

По его словам, стоимость одной дозы вакцины будет составлять для европейских стран от 25 до 37 долларов в зависимости от объемов заказа. "Это справедливая цена, учитывая то, во сколько обходится лечение тяжелой формы COVID-19", — заявил он, отметив, что компания не гонится за максимальной прибылью.

Также Бансель рассказал, что до конца года Moderna произведет 20 миллионов доз вакцины, но для Европы будет доступна лишь небольшая часть. При этом он указал, что компания близка к подписанию договора с Еврокомиссией о поставках вакцины, и окончательно этот вопрос будет решен в течение нескольких дней.