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    Произведены назначения на должности заведующих отделом Агентства продовольственной безопасности - СПИСОК

    Пост начальника одного из отделов остается вакантным

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Произведены назначения на должности заведующих отделом Агентства продовольственной безопасности.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в отделе коммуникаций и информационных технологий Агентства.

    Было отмечено, что Баларагим Гулиев назначен начальником отдела ревизии и государственного контроля, Халид Байрамлы - главой отдела управления рисками, Рауф Мамедов - заведующим отделом человеческих ресурсов, Натиг Керимов назначен начальником финансового и хозяйственного отдела.

    Айнур Керимова назначена заведующей отделом коммуникаций и информационных технологий, Нюбар Гусейнли исполняет обязанности заведующего отделом сертификации и регистрации.

    На пост начальника юридического отдела агентства пока никто не назначен.

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