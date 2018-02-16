Произведены назначения на должности заведующих отделом Агентства продовольственной безопасности - СПИСОК

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Произведены назначения на должности заведующих отделом Агентства продовольственной безопасности.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в отделе коммуникаций и информационных технологий Агентства.

Было отмечено, что Баларагим Гулиев назначен начальником отдела ревизии и государственного контроля, Халид Байрамлы - главой отдела управления рисками, Рауф Мамедов - заведующим отделом человеческих ресурсов, Натиг Керимов назначен начальником финансового и хозяйственного отдела.

Айнур Керимова назначена заведующей отделом коммуникаций и информационных технологий, Нюбар Гусейнли исполняет обязанности заведующего отделом сертификации и регистрации.

На пост начальника юридического отдела агентства пока никто не назначен.