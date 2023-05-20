Проходит VIII Международный конгресс "Бакинские дни сердца"

Начал свою работу VIII Международный конгресс "Бакинские дни сердца", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Начал свою работу VIII Международный конгресс "Бакинские дни сердца", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, на церемонии открытия конгресса, организованного Азербайджанским обществом сердечно-сосудистой хирургии (АОССХ), прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, затем минутой молчания была почтена светлая память великого лидера Гейдара Алиева, показан фильм о его жизни и деятельности.

Заведующая отделом Администрации президента Азербайджана по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Фарах Алиева зачитала поздравительное послание президента Ильхама Алиева участникам мероприятия.

Подчеркнув важность конференции для медицины и науки Азербайджана, председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов отметил актуальность для нашей страны таких проблем, как сердечно-сосудистые заболевания, сказал, что послание президента Ильхама Алиева участникам конгресса является ярчайшим примером важности этой области. Он рассказал о роли Гейдара Алиева в подготовке профессиональных медицинских кадров: "Великий лидер с первых дней своего прихода к власти придавал большое значение подготовке медицинских кадров. Я был одним из тех счастливых молодых людей. Сегодня в руководстве многих больниц и среди опытных преподавателей медицинского университета есть врачи, которые благодаря Гейдару Алиеву получили образование за границей".

Председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев подчеркнул значимость изучения международного опыта и обсуждения новшеств в рассматриваемой сфере в период стремительного развития медицинской науки: "По данным Всемирной организации здравоохранения сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в мире среди основных болезней, приводящих к смерти. В нашей стране болезни системы кровообращения также занимают первое место в списке заболеваний, приводящих к летальному исходу. После введения обязательного медицинского страхования операции на сердце, как и многие хирургические операции, стали более доступными для граждан. Наши граждане могут воспользоваться этими услугами не только в государственных, но и в частных медицинских учреждениях, с которыми агентство заключило договор. Только в прошлом году в частных медицинских учреждениях, с которыми агентство заключило договор, было проведено более 34 тыс. сердечно-сосудистых операций как взрослым, так и детям. За первые три месяца текущего года этот показатель превысил 5 тысяч. В этом году сердечно-сосудистая хирургия впервые станет возможной в центральных районных больницах, подведомственных TƏBİB".

В своем выступлении заместитель министра здравоохранения Расим Исмаилов рассказал о большом, содержательном и почетном жизненном пути великого лидера Гейдара Алиева, отметил, что роль общенационального лидера в развитии азербайджанской государственности, армии, культуры, системы здравоохранения и образования незаменима. По словам замминистра, Азербайджанское государство, сформировавшееся на прочном фундаменте, сегодня переживает период стремительного развития. В результате экономической политики, проводимой под руководством президента Ильхама Алиева, Азербайджан стал ведущей страной в регионе. Сегодня продолжение политического курса великого лидера Гейдара Алиева в нашей стране придает новое измерение успехам как в системе здравоохранения, так и в других областях. В результате успешной реализации долгосрочной стратегии Гейдара Алиева систему здравоохранения ждут еще большие успехи и достижения.

Как заявил исполнительный директор Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями Вугар Гурбанов, конгресс предоставил возможность азербайджанским врачам обсудить последние достижения кардиологической науки с ведущими специалистами мира: "Кардиология всегда требует особого внимания, так как сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди болезней, приводящих к смерти в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от сердечно-сосудистых заболеваний умирает 18 миллионов человек. Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин преждевременной смерти в нашей стране, как и во всем мире. TƏBİB постоянно работает над организацией и обеспечением доступности услуг по диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний".

Он отметил, что качественные и доступные медицинские услуги, связанные с кардиологическими заболеваниями, организовываются не только в столице Баку, но и в других регионах республики.

Своими воспоминаниями о Гейдаре Алиеве поделился почетный гость международного конгресса "Бакинские дни сердца", известный кардиолог, профессор Мурат Тузчу, который в свое время был врачом великого лидера в Кливлендской клинике.

Председатель Азербайджанского общества сердечно-сосудистой хирургии профессор Кямран Мусаев отметил, что основная цель конгресса – внести вклад в развитие кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии в Азербайджане, обменяться мнениями с зарубежными специалистами и обсудить последние новшества медицинской науки в этой области. Он отметил, что в конгрессе принимают участие около 400 местных и зарубежных кардиологов и кардиохирургов, а после официальной церемонии открытия конгресса будут обсуждаться сердечно-сосудистые заболевания и наиболее актуальные вопросы по их лечению.

Отметим, что конгресс продолжается научной частью. До 21 мая местные и зарубежные специалисты выступят с презентациями, охватывающими различные проблемы медицины, состоятся тематические дискуссии.