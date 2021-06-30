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Профессор: Велика вероятность, что штамм "Дельта" проникнет в Азербайджан

Профессор: Велика вероятность, что штамм "Дельта" проникнет в Азербайджан Новый штамм индийского варианта коронавируса с большей заразностью - "Дельта плюс" (K417N) продолжает быстро распространяться.
Здоровье
30 июня 2021 г. 17:56
Профессор: Велика вероятность, что штамм Дельта проникнет в Азербайджан

Новый штамм индийского варианта коронавируса с большей заразностью - "Дельта плюс" (K417N) продолжает быстро распространяться.

Как сообщает Report, на сегодняшний день штамм "Дельта" выявлен уже в 85 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже бьет тревогу по поводу этого штамма. Он распространяется быстрее и, как сообщается, более смертелен.

Опасный штамм начал быстро распространяться в соседних с Азербайджаном странах - Турции, России, Грузии и Иране. А это значит, что проникновения Дельта-штамма в Азербайджан не избежать.

Известный врач, доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла в заявлении Report сказал, что хотя статистика заражений в мире снижается, во многих странах возникают новые очаги:

"Что касается эпидемиологической ситуации в Азербайджане, у нас уже введено свыше 3 миллионов доз вакцин, у большинства людей сформировался иммунитет. Но все равно не стоит расслабляться. Трудно представить, как поведет себя новый штамм в случае его распространения в Азербайджане. Поэтому гражданам следуют быть осторожными.

В соответствии с ситуацией карантинные правила могут быть ужесточены. В целом, требования карантинных правил в закрытых помещениях должны строго соблюдаться. Одной из особенностей штамма "Дельта" является то, что он также распространяется среди детей. Именно этот штамм COVID-19 вызывает серьезные заболевания у детей. Поскольку новый штамм распространяется в соседних странах, велика вероятность, что он проникнет и в Азербайджан. Быстрое распространение Дельта-штамма вызывает серьезную обеспокоенность".

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Версия на азербайджанском языке Professor: "Delta ştammının Azərbaycana gəlməsi ehtimalı böyükdür"

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