Профессор: В ближайшие месяцы начнется массовая вакцинация

“В транспорте зачастую наблюдается плотность. Не стоит пользоваться общественным транспортом без необходимости. С ужесточением карантинного режима все должны будут сидеть дома".

“В транспорте зачастую наблюдается плотность. Не стоит пользоваться общественным транспортом без необходимости. С ужесточением карантинного режима все должны будут сидеть дома".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал профессор Азербайджанского медицинского университета Акиф Гурбанов.

“Возможно, в ближайшие месяцы начнется массовая вакцинация. Мероприятия Азербайджана по ввозу в страну этих вакцин завершены. Я надеюсь, что мы победим в войне с коронавирусом, как победили в Отечественной войне", - добавил А.Гурбанов.