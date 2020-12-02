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Профессор: В ближайшие месяцы начнется массовая вакцинация

Профессор: В ближайшие месяцы начнется массовая вакцинация “В транспорте зачастую наблюдается плотность. Не стоит пользоваться общественным транспортом без необходимости. С ужесточением карантинного режима все должны будут сидеть дома".
Здоровье
2 декабря 2020 г. 15:11
Профессор: В ближайшие месяцы начнется массовая вакцинация
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“В транспорте зачастую наблюдается плотность. Не стоит пользоваться общественным транспортом без необходимости. С ужесточением карантинного режима все должны будут сидеть дома".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал профессор Азербайджанского медицинского университета Акиф Гурбанов.

“Возможно, в ближайшие месяцы начнется массовая вакцинация. Мероприятия Азербайджана по ввозу в страну этих вакцин завершены. Я надеюсь, что мы победим в войне с коронавирусом, как победили в Отечественной войне", - добавил А.Гурбанов.

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Версия на азербайджанском языке Professor: "Yaxın aylarda kütləvi vaksinasiya başlayacaq"

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