Профессор: Спирт не поможет от коронавируса

"Использование спирта для защиты от коронавируса не имеет никакого эффекта, и вообще, это кажется неправдоподобным, что спирт может как-то защитить нас в этом случае".

Об этом Report заявил независимый эксперт, доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

Он объяснил это низким уровнем антивирусной активности спирта.

По его словам, главное, нужно чаще мыть руки: "При мытье щелочь очищает поры кожи, протоки сальных желез, благодаря чему вымываются и прилипшие к рукам вирусы. Поэтому целесообразно мыть руки 10-15 раз в день".

По словам А.Гейбуллы, больным следует чаще менять защитные маски: "Здоровый же человек должен менять маску как минимум раз в два часа. Кроме того, необходима обязательная дезинфекция мест массового скопления людей, школ, университетов, рабочих мест. Для уничтожения вирусов следует принимать необходимые меры. Предупредительные меры в Китае в очередной раз показали, как серьезно они относятся к этому вопросу. В этой стране дезинфицируются даже улицы".

Число умерших от коронавируса в Китае превысило 2 660 человек.

По данным Министерства здравоохранения, до сих пор в Азербайджане не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.