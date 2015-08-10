Прооперировавший Расима Алиева профессор прокомментировал причину смерти журналиста

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Обнародованы причины смерти журналиста Расима Алиева, получившего тяжелые увечья в результате избиения группой лиц в Баку и скончавшегося в 1-м Клиническом медицинском центре.

Как заявил Report прооперировавший журналиста профессор Садай Алиев, Р.Алиев поступил в клинику 8 августа примерно в 18:45: "Больной сказал врачам скорой помощи, что его избили, нанесли удары по голове, грудной клетке, животу. Сразу же после поступления больного в клинику он прошел все обследования. Сюда относятся лабораторные исследования, рентген, УЗИ. В то же время были проведены травматологические обследования головы, носа и всех частей на голове.

На тот момент показаний к экстренной операции не было. Только на рентгенологическом исследовании были выявлены переломы двух ребер. Мы сказали больному, что он должен продолжать лечение в стационарных условиях. Когда больной спросил причину, мы объяснили, что на его теле много повреждений, есть вероятность возникновения осложнений. В ходе разговора пришла его мать и после ее настойчивых уговоров больной согласился остаться в больнице.

Для контроля мы поместили его в отделение, так как при отсутствии каких-либо признаков мы держим больного под контролем, чтобы повторить предыдущие обследования. Спустя некоторое время медсестра сообщила, что состояние больного ухудшилось, после чего мы провели экстренную операцию, которая началась примерно в 20:00. На операции выявилось, что селезенка разрушена, а также поврежден хвост поджелудочной железы. В брюшной полости было более полутора литров крови. Мы смогли перелить некоторое количество крови, даже дополнительное количество. В это время артериальное давление больного стабилизировалось, однако в конце операции возникли проблемы с дыханием.

В то же время развилась дыхательная недостаточность. В связи с переломом двух ребер и повреждением легкого в грудную полость были вставлены трубки, после чего с одной стороны вытекло около 150 г крови, а в другой стороне было чисто, вышел воздух, после чего ток воздуха прекратился. Вслед за этим развилась кислородная недостаточность в связи с повреждением легких и грудной клетки. В реанимационном отделении он был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Несмотря на то, что вначале его дыхание управлялось, спустя некоторое время дыхательная функция прекратилась, после чего больной скончался. В этом вопросе не может быть речи о врачебной халатности. Мы провели всю тактику, необходимую больным при такого рода повреждениях. Для этого у нас есть достаточный опыт, мы несколько раз за неделю принимаем таких больных, оперируем их, некоторых из них удается спасти, а некоторых - нет.

Следователи допросили нас. Рапорт из морга совпал с нашим диагнозом, то есть диагностическую ошибку мы не допускали".