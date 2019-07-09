Профессор: При высокой температуре воздуха людям нужно проявлять осторожность

Вот уже несколько дней на территории республики наблюдается высокая температура воздуха, что неблагоприятно для метеочувствительных людей. Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана даже распространил заявление в связи с высокой температурой воздуха.

В разговоре с Report доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла призвал граждан проявлять осторожность при высоких показателях температур воздуха: "Существует определенная температура, к которой люди адаптируются и они чувствуют себя нехорошо, когда эта температура поднимается. В экваториальной и тропической зонах люди приспособились к температуре 40 градусов. Но для Азербайджана это высокий показатель температуры воздуха. В этом случае, прежде всего, необходимо поменьше находиться на открытом воздухе. Другими словами, для профилактики случаев теплового или солнечного удара необходимо как можно меньше находиться под лучами солнца с 12:00 до 18:00".

По словам профессора, работающим людям необходимо использовать вентиляторы и кондиционеры: "Неработающим людям лучше сидеть дома. Особую осторожность нужно проявлять беременным женщинам, пожилым людям и детям. Важно восполнить потерянную организмом жидкость, для этого необходимо увеличить ежедневное потребление воды".

Профессор отметил, что людям необходимо уберегать себя от воздействия прямых солнечных лучей: "По этой причине необходимо использовать солнцезащитные очки, специальные головные уборы. В то же время во время солнечных ванн на пляжах обязательно использование солнцезащитных кремов для кожи. В противном случае на коже могут появиться ожоги, порой очень сильные".