Профессор АМУ: В Баку и прилегающих районах быстро распространились сезонные ОРВИ

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Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ " В Баку и прилегающих районах быстро распространились сезонные ОРВИ".

Как сообщает Report, об этом заявил профессор II кафедры детских болезней Азербайджанского Медицинского Университета (АМУ) Сурхай Мусаев.

По его словам, длительное заболевание приводит к пневмонии:

" Это вирусное заболевание, быстро распространяемое среди детей и взрослых, сопровождается длительным жаром, который держится порой неделями, и принуждает к постельному режиму. Поэтому люди прибегают к помощи антибиотиков. В результате организм привыкает к антибиотикам и после никак на них не реагируют.

Прием антибиотиков подрывает иммунную систему. Бронхиты, продолжающиеся воспалительные процессы в области носа и уха, длительный жар, болезни ЖКТ, хроническая усталость, быстрая утомляемость, нежелание работать, сонливость являются основными симптомами снижения иммунитета.

По данным ВОЗ, в среднем у 10% жителей планеты крепкий иммунитет, у 10% - в той или иной степени ослабленный иммунитет, иммунитет оставшихся 80% зависит от них самих. То есть от их образа жизни, питания, физического напряжения, экологических факторов и режима сна” – отметил С.Мусаев.