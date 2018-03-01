 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Профессор АМУ: В Баку и прилегающих районах быстро распространились сезонные ОРВИ

    © Report

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ " В Баку и прилегающих районах быстро распространились сезонные ОРВИ".

    Как сообщает Report, об этом заявил профессор II кафедры детских болезней Азербайджанского Медицинского Университета (АМУ) Сурхай Мусаев.

    По его словам, длительное заболевание приводит к пневмонии:

    " Это вирусное заболевание, быстро распространяемое среди детей и взрослых, сопровождается длительным жаром, который держится порой неделями, и принуждает к постельному режиму. Поэтому люди прибегают к помощи антибиотиков. В результате организм привыкает к антибиотикам и после никак на них не реагируют. 

    Прием антибиотиков подрывает иммунную систему. Бронхиты, продолжающиеся воспалительные процессы в области носа и уха, длительный жар, болезни ЖКТ, хроническая усталость, быстрая утомляемость, нежелание работать, сонливость являются основными симптомами снижения иммунитета.

    По данным ВОЗ, в среднем у 10% жителей планеты крепкий иммунитет, у 10% - в той или иной степени ослабленный иммунитет, иммунитет оставшихся 80% зависит от них самих. То есть от их образа жизни, питания, физического напряжения, экологических факторов и режима сна” – отметил С.Мусаев.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi