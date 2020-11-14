Продукты, которые разрушают наши кости

Кости – самая крепкая ткань в нашем организме. Три продукта, от которых следует отказаться, чтобы не допустить разрушения костей.

Кости – самая крепкая ткань в нашем организме. Три продукта, от которых следует отказаться, чтобы не допустить разрушения костей.

Как сообщает Report, в наших костях непрерывно происходит два процесса: образование и разрушение костной ткани. «Разрушители» прикрепляются к поверхности кости и выделяют кислоты и ферменты, разрушающие кость. Образуются впадины, куда устремляются клетки-строители. При помощи кальция они создают новое костное вещество, заполняющее эти впадины.

1. Соль

Кальций – главный структурный элемент кости. 99% всего кальция находится в костях и зубах. Натрий, вещество, из которого состоит соль, вытесняет из крови кальций, и тот выводится через почки с мочой. При высоком уровне натрия в крови кости начинают разрушаться. Чтобы восполнить потерю кальция в крови, организм берет его из костей, единственного аварийного резерва кальция.

Что делать?

Отказаться от полуфабрикатов: замороженных обедов, консервированных супов, пиццы, фастфуда.

Ешьте меньше соли, тогда кальций не будет выводиться из организма с мочой, а значит кости будут крепкими.

2. Алкоголь

Алкоголь влияет на выведение кальция почками и мешает его усвоению организмом. Алкоголь разрушает остеобласты, костные клетки-строители, а значит, разрушает клетки костной ткани. Все это ведет к частым переломам.

Что делать?

Отказаться от алкоголя.

3. Трансжиры

Трансжиры, или гидрогенизированные жиры, входят в состав маргарина. Маргарин используется при выпечке, Трансжиры есть в соусах, салатах, в консервах. Трансжиры блокируют синтез витамина К, который участвует в усвоении кальция, а значит, делает наши кости прочными.

Что делать?

Внимательно читайте состав продукта, там не должно быть гидрогенизированных масел.

Ешьте много зелени, овощей и фруктов, богатых калием. Калий останавливает потерю кальция и снижает кислотность крови. Чем выше кислотность, тем меньше кальция выходит из костей.

Помните, что нужно следит за здоровьем костей после 30 лет, когда увеличиваются риски остеопороза. Женщинам после 30 стоит поговорить с врачом насчет витаминно-минеральных комплексов: кальция, витамина D и магния.