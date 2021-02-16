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Продолжается регистрация лиц старше 65 лет для прохождения вакцинации

Продолжается регистрация лиц старше 65 лет для прохождения вакцинации Продолжаются обращения по онлайн-регистрации желающих вакцинироваться от коронавируса лиц старше 65 лет.
Здоровье
16 февраля 2021 г. 16:20
Продолжается регистрация лиц старше 65 лет для прохождения вакцинации

Продолжаются обращения по онлайн-регистрации желающих вакцинироваться от коронавируса лиц старше 65 лет.

Как передает Report, эти граждане должны зайти на сайт https://randevu.its.gov.az/ и выбрать услугу “COVID-19 вакцинация рандеву".

Затем в открывшемся окне для получения очереди гражданин сначала вводит серию удостоверения личности и FİN код и нажимает "Проверить". После гражданин должен выбрать из представленного списка пункт вакцинации, дату и время рандеву, ввести номер мобильного телефона. По завершении регистрации на указанный номер телефона придет сообщение о регистрации очереди.

В сообщении указываются дата, время и место введения первой дозы вакцины. При желании сменить дату или место вакцинации гражданин должен пройти повторную регистрацию.

С 8 февраля в Азербайджане началась вакцинация лиц старше 65 лет. Система рандеву предназначена для лиц 65 лет и старше, у которых в течение последнего года не было положительного ответа на анализ COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке “COVID-19 vaksin randevu” saytı vasitəsilə qeydiyyat davam edir - VİDEO

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