Продолжается обследование азербайджанских ветеранов турецкими врачами

В составе бригады турецких врачей есть ортопеды, нейрохирурги, общие хирурги и врачи других специальностей

Турецкие врачи, прибывшие в Азербайджан при поддержке фонда YAŞAT, продолжают обследование ветеранов, получивших тяжелые ранения в Отечественной войне.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

В составе бригады турецких врачей есть ортопеды, нейрохирурги, общие хирурги и врачи других специальностей.

Напомним, что врачебная бригада прибыла в нашу страну при поддержке фонда YAŞAT совместно с Министерством обороны и Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию.