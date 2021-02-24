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Продолжается обследование азербайджанских ветеранов турецкими врачами

Продолжается обследование азербайджанских ветеранов турецкими врачами В составе бригады турецких врачей есть ортопеды, нейрохирурги, общие хирурги и врачи других специальностей
Здоровье
24 февраля 2021 г. 15:59
Продолжается обследование азербайджанских ветеранов турецкими врачами

Турецкие врачи, прибывшие в Азербайджан при поддержке фонда YAŞAT, продолжают обследование ветеранов, получивших тяжелые ранения в Отечественной войне.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

В составе бригады турецких врачей есть ортопеды, нейрохирурги, общие хирурги и врачи других специальностей.

Напомним, что врачебная бригада прибыла в нашу страну при поддержке фонда YAŞAT совместно с Министерством обороны и Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию.

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Версия на английском языке ФотоTurkish doctors continue examine Patriotic War veterans
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyəli həkimlər tərəfindən qazilərimizin müayinəsi davam edir

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